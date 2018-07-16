В связи с неблагоприятным метеопрогнозом в «Кировэнерго» введен режим повышенной готовности

16 июля 2018 года в Кировской области ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра, сильные дожди, град.

Специалисты Кировэнерго осуществляют усиленный мониторинг метеорологической обстановки региона и готовы незамедлительно приступить к устранению любых последствий непогоды.

Всего в случае нарушения электроснабжения могут быть задействованы 163 бригады в составе 813 человек и 392 ед. техники, а также 107 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,151 МВт.

Энергетики предупреждают: непогода может стать причиной нарушений в работе электрооборудования, привести к обрывам проводов и повреждению опор линий электропередачи.

Помните: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода шаркающей походкой, не отрывая стопы от земли.

При обнаружении повреждений линий электропередачи позвоните по единому бесплатному номеру Контакт-центра компании 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»