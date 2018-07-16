Аэропорт в узбекском городе Ургенч закрыт из-за невыносимой жары 

Международный аэропорт города Ургенч на северо-западе Узбекистана временно закрыт из-за экстремальной жары. Температура воздуха поднялась на 5-7 градусов выше среднестатистической за много лет.
— «Узбекистон хаво йуллари» информирует пассажиров о временном закрытии с 16 июля текущего года международного аэропорта «Ургенч» по техническим причинам и температурному режиму, — сказано в официальном сообщении.
Днем в Ташкенте до +43 градусов выше нуля, на юге страны — до +45 градусов. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании «Узбекских авиалиний».
В связи с постоянной в последнее время жарой, руководство авиакомпании приняло решение приостановить работу воздушного порта и отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Пока все рейсы в Ургенч перенесены в аэропорты Нукуса и Бухары. Сроки технических работ и температурного карантина не уточняются.
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