Аэропорт в узбекском городе Ургенч закрыт из-за невыносимой жары

Международный аэропорт города Ургенч на северо-западе Узбекистана временно закрыт из-за экстремальной жары. Температура воздуха поднялась на 5-7 градусов выше среднестатистической за много лет.

— «Узбекистон хаво йуллари» информирует пассажиров о временном закрытии с 16 июля текущего года международного аэропорта «Ургенч» по техническим причинам и температурному режиму, — сказано в официальном сообщении.

Днем в Ташкенте до +43 градусов выше нуля, на юге страны — до +45 градусов. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании «Узбекских авиалиний».

В связи с постоянной в последнее время жарой, руководство авиакомпании приняло решение приостановить работу воздушного порта и отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Пока все рейсы в Ургенч перенесены в аэропорты Нукуса Бухары . Сроки технических работ и температурного карантина не уточняются.