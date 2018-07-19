В Сочи предупредили об угрозе образования смерчей

Смерчи прогнозируются над акваторией Черного моря

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды

Имеется опасность возникновения смерчей на черноморском побережье Краснодарского края с 19 по 20 июля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэрии Сочи

"В ближайшие часы сегодня, а также в течение суток завтра, 20 июля, над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по прогнозам синоптиков, в Сочи в четверг кратковременные дожди, гроза, порывы ветра местами могут достигать 12 м/с. "Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться в данный период от отдыха у воды", — заключили в пресс-службе.

Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Опасности для отдыхающих на суше это явление не представляет.