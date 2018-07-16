В Казани прогнозируют 30-градусную жару 

Июль продолжает радовать жителей Казани теплой погодой. Так, в ближайший вторник, 17 июля, на территории Татарстана прогнозируют переменную облачность, ночью и днем возможен кратковременный дождь. Ветер будет умеренным, но при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Что касается температуры воздуха, то ночью она составит 19-21 градус тепла. Днем воздух прогреется до 30 градусов выше нуля. В целом по Татарстану характер погоды будет примерно таким же, как и в Казани. Возможны дождь и гроза. Температура воздуха ночью от 16 до 21 градуса. Днем — до 31 градуса со знаком «плюс».