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Москвичей предупредили о грозе
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МЧС предупредил о грозе и порывистом ветре в ближайший час в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичные спасатели предупреждают о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до 22.00 понедельника, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 22 часов 16.07.2018 местами в Москва ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальном строении; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ГУМЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, управляя автотранспортным средством при грозе, рекомендуется припарковаться. Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.
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