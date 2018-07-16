Ещё
Климатолог: «Волгоград будет заливать дождями еще несколько дней»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климатолог: «Волгоград будет заливать дождями еще несколько дней» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Проливные дожди, нагрянувшие в Волгоград в выходные дни, задержатся в городе на три — четыре дня. Об этом горожан предупредил практикующий климатолог Анатолий Судаков.
После дождей в город вернется летнее пекло
— Вышел средиземноморский циклон, и в Волгоградской области образовался фронт — окклюзия по холодному типу, — уточнил Анатолий Судаков. — Что происходит? Холодный воздух обгоняет теплый фронт: теплый поднимется в верхние слои тропосферы и образует плотные дождевые облака. Не стоит удивляться густой облачности, ливням и резкому понижению температуры. Обычно такая погода держится три — четыре дня. После этого она уступает место летней жаре.
Накануне на город обрушилось полторы месячные нормы осадков, уверен Анатолий Судаков.
— С одной стороны, это экстремальное погодное явление, — комментирует практикующий климатолог. — Городские коллекторы не справились с таким напором воды. Произошло это не только потому, что они не чистятся, но и потому, что рассчитаны на среднюю норму осадков. С другой стороны, для Нижнего Поволжья такие дожди уже привычны и характерны. За один — два дня может выпасть и полторы нормы месячных осадков.
В Волгограде после сильного ливня, парализовавшего дороги и городской транспорт, объявили режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики и дорожники до сих пор расчищают заваленную песком Нулевую Продольную и откачивают воду из тоннеля в Краснооктябрьском районе. О том, как Волгоград встречает второй день большого потопа, читайте в нашей онлайн — трансляции.
v1.ru: последние новости
Из-за мощного ливня в Волгограде объявили чрезвычайную ситуацию Дожди и солнце: Волгорад вновь разогреется до 38 градусов «Мы еще откачиваем»: затопленный тоннель отрезал север Волгограда от скоростного трамвая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»247
В России оценили неожиданное решение Франции101
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым380
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина242
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»18
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение