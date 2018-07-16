Климатолог: «Волгоград будет заливать дождями еще несколько дней»

Проливные дожди, нагрянувшие в Волгоград в выходные дни, задержатся в городе на три — четыре дня. Об этом горожан предупредил практикующий климатолог Анатолий Судаков

После дождей в город вернется летнее пекло

— Вышел средиземноморский циклон, и в Волгоградской области образовался фронт — окклюзия по холодному типу, — уточнил Анатолий Судаков. — Что происходит? Холодный воздух обгоняет теплый фронт: теплый поднимется в верхние слои тропосферы и образует плотные дождевые облака. Не стоит удивляться густой облачности, ливням и резкому понижению температуры. Обычно такая погода держится три — четыре дня. После этого она уступает место летней жаре.

Накануне на город обрушилось полторы месячные нормы осадков, уверен Анатолий Судаков.

— С одной стороны, это экстремальное погодное явление, — комментирует практикующий климатолог. — Городские коллекторы не справились с таким напором воды. Произошло это не только потому, что они не чистятся, но и потому, что рассчитаны на среднюю норму осадков. С другой стороны, для Нижнего Поволжья такие дожди уже привычны и характерны. За один — два дня может выпасть и полторы нормы месячных осадков.

В Волгограде после сильного ливня, парализовавшего дороги и городской транспорт, объявили режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики и дорожники до сих пор расчищают заваленную песком Нулевую Продольную и откачивают воду из тоннеля в Краснооктябрьском районе. О том, как Волгоград встречает второй день большого потопа, читайте в нашей онлайн — трансляции.