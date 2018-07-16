Ещё
В ближайшие часы на Подмосковье обрушится гроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ближайшие часы на Подмосковье обрушится гроза 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Гроза в понедельник вечером обрушится на Подмосковье. Об этом сообщило региональное отделение МЧС России. В ведомстве прогнозируют также дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с во время грозы. Предупреждение сохраняется до 22:00, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Специалисты ведомства посоветовали гражданам соблюдать осторожность, по возможности избегать неустойчивых конструкций, оборванных проводов, а также старых деревьев.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник воздух прогреется до 31 градуса тепла. Местами синоптики прогнозировали ливни. Жара начнет немного на убыль со среды.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Волгограде ввели ЧС из-за сильных ливней Синоптики пообещали москвичам жару и грозу в понедельник Жителей и гостей столичного региона ждет жаркая погода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»237
В России оценили неожиданное решение Франции95
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым371
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина242
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»16
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение