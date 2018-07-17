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Синоптики предупредили жителей Подмосковья о приближении грозы в ближайшие часы
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Синоптики предупредили жителей Подмосковья о приближении грозы в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Метеовести
Днем 17 июля в Подмосковье начнутся грозы с дождями и ветром до 17 м/с. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В столичном регионе начинается время грозовой активности. В ближайший час-полтора грозы будут возможны на юге области, а затем очагами распространятся по всей территории Подмосковья. Грозы будут сопровождать кратковременные дожди ливневого характера и порывистые усиления ветра до 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее Гидромтецентр объявил «желтый» уровень в Московском регионе из-за грозы и ветра.
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