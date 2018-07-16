Ульяновцев предупреждают о сильной жаре и ливне

Жара не отступает. По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 17 июля, столбик термометра поднимется до отметки +35. По югу и юго-западу региона ожидаются ливни.

Чтобы обезопасить себя от теплового и солнечного удара, не следует выходить на улицу в дневные часы. Особенно опасна жара для детей, пожилых людей и граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Если «прогулки» не избежать, старайтесь держаться тени, прикрывать голову, чаще пить (но не газированные напитки) и время от времени ополаскивать руки и лицо водой.