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Ульяновцев предупреждают о сильной жаре и ливне
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Ульяновцев предупреждают о сильной жаре и ливне 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Жара не отступает. По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 17 июля, столбик термометра поднимется до отметки +35. По югу и юго-западу региона ожидаются ливни.
Чтобы обезопасить себя от теплового и солнечного удара, не следует выходить на улицу в дневные часы. Особенно опасна жара для детей, пожилых людей и граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Если «прогулки» не избежать, старайтесь держаться тени, прикрывать голову, чаще пить (но не газированные напитки) и время от времени ополаскивать руки и лицо водой.
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