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На Ульяновскую область надвигаются грозы и град
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На Ульяновскую область надвигаются грозы и град 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
По прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, накрывшие регион ливни будут бушевать до 3-5 часов 18 июля, местами по области ожидаются грозы с порывами ветра до 18 — 23 м/с, локально град.
При усилении ветра рекомендуется по возможности не выходить из помещения, взять под особый контроль детей. Если стихия застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъезде. Прятаться около стен зданий не стоит — с крыши может обрушиться шифер. Также не рекомендуется стоять под деревьями, на остановочных павильонах, около рекламных щитов. Смертельно опасно находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
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