В Москве увеличили количество постов и патрулей на воде

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) московского главка МЧС увеличила за полгода на 36% количество общественных спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.

"В 2018 году на 36% увеличено количество общественных спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования водных объектов: в 2017 году — 83, за июль 2018 года — 113. Также к данной работе привлечены добровольные спасатели общественных организаций", — сказал собеседник агентства.

Во время месячника безопасности ГИМС провела свыше 1,4 тысячи патрулирований и обнаружила в водоемах более 1,8 тысячи детей без присмотра взрослых. Инспекторы также возбудили 108 дел об административных правонарушениях.

Ежедневно на воде дежурят более 120 сотрудников ГИМС и спасателей и свыше 1 тысячи общественных спасателей. «В особо жаркий период, при температуре воздуха более +25 градусов, к проведению профилактических мероприятий на водных объектах в своих зонах выезда привлекаются 42 пожарно-спасательных подразделения гарнизона», — сказал собеседник.