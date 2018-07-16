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Грозы, град и ливни идут на Нижегородскую область
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Грозы, град и ливни идут на Нижегородскую область 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Погода испортится в ближайшие 1-3 часа 16 июля и местами по области сохранится и 17 июля. При грозе отдельные порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Newsroom24: последние новости
Дождливую пасмурную погоду обещают нижегородцам до 20 июля Ливни, грозы и град ожидают нижегородцев в ночь на 10 июля Грозы и ливни начнутся в ближайшие часы в Нижегородской области
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