Грозы, град и ливни идут на Нижегородскую область

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Погода испортится в ближайшие 1-3 часа 16 июля и местами по области сохранится и 17 июля. При грозе отдельные порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.