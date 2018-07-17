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Москвичей предостерегли от зноя
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Москвичей предостерегли от зноя 

Мослента 17 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
Во вторник, 17 июля, в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха в столице может подняться до 31 градуса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы городского управления МЧС России.
«В связи с прогнозируемыми явлениями главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — предупредили в ведомстве.
По данным синоптиков, температурный фон в городе на пять градусов выше нормы для середины лета.
Ранее сообщалось, что к ближайшим выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.
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