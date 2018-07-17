Москвичей предостерегли от зноя

«В связи с прогнозируемыми явлениями главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — предупредили в ведомстве.

По данным синоптиков, температурный фон в городе на пять градусов выше нормы для середины лета.

Ранее сообщалось, что к ближайшим выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.