МЧС: в Нижегородской области 16 июля ожидаются грозы и град

Грозы, ливни и град ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по области вечером 16 июля и ночью 17 июля, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут достигнуть 12—17 м/с. В связи с этим возможны падения деревьев, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения ветхих конструкций. Также прогнозируется поражения молниями сооружений, не оборудованных громоотводом.

Кроме того, возможно увеличение количества ДТП, активизация оползневых процессов, затопления пониженных участков местности, затруднение движения транспорта.