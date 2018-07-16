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МЧС: в Нижегородской области 16 июля ожидаются грозы и град
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МЧС: в Нижегородской области 16 июля ожидаются грозы и град 

АиФ Нижний Новгород 4 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по области вечером 16 июля и ночью 17 июля, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут достигнуть 12—17 м/с. В связи с этим возможны падения деревьев, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения ветхих конструкций. Также прогнозируется поражения молниями сооружений, не оборудованных громоотводом.
Кроме того, возможно увеличение количества ДТП, активизация оползневых процессов, затопления пониженных участков местности, затруднение движения транспорта.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует не стоять во время грозы под металлическими конструкциями и высокими деревьями, отключить мобильный телефон. Укрываться лучше в магазине или жилом доме.
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