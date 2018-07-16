В МЧС рассказали, как следует вести себя в жаркую погоду

Специалисты советуют чаще находиться в тени и не употреблять алкоголь.

Специалисты карельского ведомства представили перечень правил поведения в жаркую погоду. В частности, рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Следует помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Специалисты ведомства рекомендуют передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени. Не употреблять алкогольные напитки, поскольку это может привести к ухудшению общего состояния. Что касается дополнительного употребления соли, то на этот случай специалисты советуют проконсультироваться с врачом. Отмечается, что снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду.

— При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ,

— говорится в сообщении МЧС

После длительного нахождения на солнце на берегу вблизи водоема не рекомендуется сразу же нырять с головой в воду, поскольку из-за резкого перепада температур может случиться спазм дыхания или даже остановка сердца.

— Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста,

— заключили в ведомстве.