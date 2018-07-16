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В МЧС рассказали, как следует вести себя в жаркую погоду
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В МЧС рассказали, как следует вести себя в жаркую погоду 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Специалисты советуют чаще находиться в тени и не употреблять алкоголь.
Специалисты карельского ведомства представили перечень правил поведения в жаркую погоду. В частности, рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.
Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Следует помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.
Специалисты ведомства рекомендуют передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени. Не употреблять алкогольные напитки, поскольку это может привести к ухудшению общего состояния. Что касается дополнительного употребления соли, то на этот случай специалисты советуют проконсультироваться с врачом. Отмечается, что снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду.
— При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ,
— говорится в сообщении МЧС.
После длительного нахождения на солнце на берегу вблизи водоема не рекомендуется сразу же нырять с головой в воду, поскольку из-за резкого перепада температур может случиться спазм дыхания или даже остановка сердца.
— Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста,
— заключили в ведомстве.
Напомним, по прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Карелии ожидается аномально-жаркая погода.
По материалам: ptzgovorit.ru
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