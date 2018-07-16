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В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи
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В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Линию затопило в районе Вишняковского рынка под мостом.
Здесь после дождей традиционно скапливается вода. Большое количество вагонов собралось по улице Вишняковой, Ставропольской, Садовой.
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