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В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи
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В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи
За рулем Кубань
1 час назад
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Фото:
За рулем Кубань
Линию затопило в районе Вишняковского рынка под мостом.
Здесь после дождей традиционно скапливается вода. Большое количество вагонов собралось по улице Вишняковой, Ставропольской, Садовой.
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