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Без осадков и ветра: синоптики пообещали Поморью отличную погоду до конца недели
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Без осадков и ветра: синоптики пообещали Поморью отличную погоду до конца недели 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Теплая погода будет стоять как минимум еще неделю
В Поморье наступили самые теплые дни за это лето. Как минимум до конца недели температура воздуха днем может подниматься до тридцати градусов.
— Установился антициклон по области, масса воздушная очень устойчивая, поэтому погода будет мало меняться. Осадков будет очень мало. Ветра будут преобладать преимущественно северные, слабые. Температурный фон +25.. +30С̊, — рассказали в Северном УГМС.
В некоторых северных районах может быть немного прохладнее — до 20 градусов. Температура ночью от 12 до 17 градусов.
Хорошая погода радует северян с прошлой недели — многие не устояли и отправились отдыхать на Ягры. Вспомнить теплые выходные можно посмотрев фоторепортаж Сергея Яковлева. Архангелогородцы тоже не теряли времени зря и запускали в пруду фонарики под звуки саксофона.
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