Без осадков и ветра: синоптики пообещали Поморью отличную погоду до конца недели

Теплая погода будет стоять как минимум еще неделю

В Поморье наступили самые теплые дни за это лето. Как минимум до конца недели температура воздуха днем может подниматься до тридцати градусов.

— Установился антициклон по области, масса воздушная очень устойчивая, поэтому погода будет мало меняться. Осадков будет очень мало. Ветра будут преобладать преимущественно северные, слабые. Температурный фон +25.. +30С̊, — рассказали в Северном УГМС.

В некоторых северных районах может быть немного прохладнее — до 20 градусов. Температура ночью от 12 до 17 градусов.