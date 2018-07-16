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Саратовцев предупреждают о приближающейся грозе
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Саратовцев предупреждают о приближающейся грозе 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
О непогоде сообщает пресс-служба Саратовской администрации со ссылкой на областной Гидрометцентр. По данным ведомства, на 16-17 июля в областной центре ожидается облачная погода с прояснениями, дождь небольшой, умеренный, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный, до 5-10 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью + 18°С… + 20°С, днем + 25°С… + 27°С.
Ночью и днем 17 июля в городе ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление восточного ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
Саратовцев просят соблюдать осторожность при перемещении по городу.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС области убедительно просит соблюдать основные меры безопасности:
— убрать вещи с балконов и лоджий;
— по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
— необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;
— держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;
— запрещается находиться вблизи линий электропередач;
— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
В соседней Волгоградской области из-за мощных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. На город обрушилась полуторамесячная норма осадков. Ливень смыл песок и гравий с дорог, а ливневая канализация работает на пределе. Также от ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров города. Работы по восстановлению транспортного сообщения шли всю ночь, дороги расчищают около 100 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе администрации города.
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