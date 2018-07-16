Саратовцев предупреждают о приближающейся грозе

О непогоде сообщает пресс-служба Саратовской администрации со ссылкой на областной Гидрометцентр. По данным ведомства, на 16-17 июля в областной центре ожидается облачная погода с прояснениями, дождь небольшой, умеренный, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный, до 5-10 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью + 18°С… + 20°С, днем + 25°С… + 27°С.

Ночью и днем 17 июля в городе ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление восточного ветра, порывы 15-20 метров в секунду.

Саратовцев просят соблюдать осторожность при перемещении по городу.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС области убедительно просит соблюдать основные меры безопасности:

— убрать вещи с балконов и лоджий;

— по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.

Если во время непогоды вы оказались на улице:

— необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;

— держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;

— запрещается находиться вблизи линий электропередач;

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.