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Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «16» июля 2018 г.
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Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «16» июля 2018 г. 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Дата, время получения прогноза
Прогнозируемое неблагоприятное явление
Прогнозируемый период и время неблагоприятного проявления
Интенсивность неблагоприятного явления
16.07.2018, 08:55  Днем 16 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29…310С
13.00-22.00  16.07.2018
Ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29…310С
Прогнозируется:
— потеря работоспособности, внимания, потери сознания за счет теплового перегрева
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
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