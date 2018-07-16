Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «16» июля 2018 г. 

Дата, время получения прогноза
Прогнозируемое неблагоприятное явление
Прогнозируемый период и время неблагоприятного проявления
Интенсивность неблагоприятного явления
16.07.2018, 08:55 Днем 16 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29…310С
13.00-22.00 16.07.2018
Ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29…310С
Прогнозируется:
— потеря работоспособности, внимания, потери сознания за счет теплового перегрева
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!