Прогноз погоды по Москве и Московской области на текущий день от ФГБУ «Центральное УГМС» от «16» июля 2018 г.

Дата, время получения прогноза Прогнозируемое неблагоприятное явление Прогнозируемый период и время неблагоприятного проявления Интенсивность неблагоприятного явления 16.07.2018, 08:55 Днем 16 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29…310С 13.00-22.00 16.07.2018 Ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29…310С Прогнозируется: — потеря работоспособности, внимания, потери сознания за счет теплового перегрева БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!