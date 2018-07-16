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Волгоградская буря идет на Саратов
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Волгоградская буря идет на Саратов 

Новости Саратова 2 часа назад
В областном центре и в регионе в целом ожидаются в самое ближайшее время крайне неблагоприятные погодные условия.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Саратовский гидрометцентр, ночью и днем 17 июля возможен очень сильный дождь. Прогнозируется выпадение осадков до 49 мм. Также очень вероятны гроза и град.
Сильный ветер местами будет достигать скорости 23 м/с.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели настоятельно рекомендуют саратовцам убрать вещи с балконов и не оставлять транспорт под деревьями и плохо закрепленными конструкциями.
Напомним, накануне 15 июля в Волгограде разыгралась самая настоящая буря, которая частично дождем смыла часть склона перед новым стадионом «Волгоград Арена», где проходил Чемпионат-2018 по футболу.
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