Волгоградская буря идет на Саратов

В областном центре и в регионе в целом ожидаются в самое ближайшее время крайне неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Саратовский гидрометцентр, ночью и днем 17 июля возможен очень сильный дождь. Прогнозируется выпадение осадков до 49 мм. Также очень вероятны гроза и град.

Сильный ветер местами будет достигать скорости 23 м/с.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели настоятельно рекомендуют саратовцам убрать вещи с балконов и не оставлять транспорт под деревьями и плохо закрепленными конструкциями.