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Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве в конце рабочей недели
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Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве в конце рабочей недели 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве в четверг и пятницу, 19 и 20 июля. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"19 и 20 июля прогнозируются примерно 24-26 градусов тепла. Местами ожидаются дожди с грозами, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. В темное время суток тоже будет тепло — в ночь на четверг ожидается 17-19 градусов, в ночь на пятницу — 18-20", — сказала она.
По предварительным данным, в выходные в столичном регионе тоже будет дождливо и тепло, воздух прогреется до 23-28 градусов.
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