Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве в конце рабочей недели

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве в четверг и пятницу, 19 и 20 июля. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

"19 и 20 июля прогнозируются примерно 24-26 градусов тепла. Местами ожидаются дожди с грозами, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. В темное время суток тоже будет тепло — в ночь на четверг ожидается 17-19 градусов, в ночь на пятницу — 18-20", — сказала она.

По предварительным данным, в выходные в столичном регионе тоже будет дождливо и тепло, воздух прогреется до 23-28 градусов.