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В Москве в среду ожидается до +26°С
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В Москве в среду ожидается до +26°С 

Газета.Ru 18 июля 2018
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.
Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 12-17 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве и области продлили действие повышенного уровня погодной опасности из-за ветра и грозы.
В случае грозы в МЧС призвали москвичей быть внимательными и осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобилистам во время грозы порекомендовали остановиться и припарковать машину в безопасном месте.
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