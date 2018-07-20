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В Москве в пятницу ожидается до +26°С
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В Москве в пятницу ожидается до +26°С 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Новые Округа
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.
Днем облачно, дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 12-17 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
В случае грозы в МЧС призвали москвичей быть внимательными и осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобилистам во время грозы порекомендовали остановиться и припарковать машину в безопасном месте.
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