Дожди задержатся в Волгограде еще на три дня

Волгоградские синоптики сообщили о непогоде в ближайшие три дня. По прогнозам метеорологов, ожидаются дожди и грозы, во время которых порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

— Ночью 17 июля прогнозируется сильный дождь, днем — кратковременные дожди и гроза, — пояснили РИА34 в Волгоградском ЦГМС. — При грозе порывы будут достигать 15-20м/с. Столбики термометров ночью поднимутся до +17…+19ºС, а днем ожидается +27…+29ºС.

В среду, 18 июля, температура воздуха существенно не изменится. А осадки станут менее обильными. Ночью возможен кратковременный дождь и гроза, а днем осадки маловероятны. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе — до 16м/с. Ночью синоптики прогнозируют +18…+20 градусов тепла, а днем +29…+31.

В четверг, 19 июля, в ночные часы осадки обойдут Волгоград . Днем вновь, по данным метеорологов накроют наш город.

— Днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 16м/с. В дневные часы вновь станет жарко, воздух прогреется до +31…+33ºС.