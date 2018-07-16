МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за жары в Москве 16 июля

«По информации Росгидромета днём 16 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +29… +31 °C», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности, в частности пить больше воды и не пребывать на солнце на протяжении долгого времени.