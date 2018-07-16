МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

ГУ МЧС России по городу Москве объявило экстренное предупреждение в связи с жарой в столичном регионе в понедельник, 16 июля. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По информации Росгидромета днём 16 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +29… +31 °C», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности, в частности пить больше воды и не пребывать на солнце на протяжении долгого времени.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что в Москве 16 июля ожидается до +31 °С.