Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящей неделе

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшей неделе.

По информации Гидрометцентра, на неделе погода будет неустойчивой. Свое влияние окажет высотный циклон, в связи с чем будет тепло, но пасмурно. Также возможны осадки.

Во вторник днем ожидается +22, +27°С, северный ветер с порывами до 12-17 м/с. По югу области возможны сильные дожди, местами грозы и град. В областном центре преимущественно без осадков. Ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С.

В среду днем будет тепло, +21, +26°С, ветер северный с переходами на юго-западный с порывами до 12-17 м/с. Местами возможны осадки. Ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С.

В четверг и пятницу погода существенно не изменится. Температура останется в тех же пределах. Возможны небольшие дожди и грозы.