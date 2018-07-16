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Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящей неделе
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Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящей неделе 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшей неделе.
По информации Гидрометцентра, на неделе погода будет неустойчивой. Свое влияние окажет высотный циклон, в связи с чем будет тепло, но пасмурно. Также возможны осадки.
Во вторник днем ожидается +22, +27°С, северный ветер с порывами до 12-17 м/с. По югу области возможны сильные дожди, местами грозы и град. В областном центре преимущественно без осадков. Ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С.
В среду днем будет тепло, +21, +26°С, ветер северный с переходами на юго-западный с порывами до 12-17 м/с. Местами возможны осадки. Ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С.
В четверг и пятницу погода существенно не изменится. Температура останется в тех же пределах. Возможны небольшие дожди и грозы.
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