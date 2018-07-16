Кислотные дожди: причины, последствия и решения

Кислотные дожди — общее название осадков, содержащих кислотные оксиды (обычно серы или азота). Причем это может быть не обязательно жидкость, но также туман, снег, град, пыль или газы — в последнем случае используют термин «сухое осаждение».

Термин «кислотный дождь» был введен в 1872 году шотландским химиком Робертом Ангусом Смитом. Он исследовал состав дождевой воды у крупных промышленных городов Туманного Альбиона. Итогом его трудов стала книга «Воздух и дождь: начало химической климатологии».

В 1950-х годах американские ученые начали свои исследования этого феномена. В 1960-х и начале 1970-х годов кислотные дожди отмечались в Западной Европе и восточной части Северной Америки, сообщает Live Science.

Один из самых запоминающихся случаев произошел в городке Уилинг (Западная Вирджиния) — там в течение нескольких дней выпадали такие концентрированные осадки, что капли разъедали у местных жительниц капроновые чулки.

Осадки считаются кислотными при уровне рН около 5,2 и ниже. Нормальный рН дождя — около 5,6. «Антирекорд» для США составляет рН 2,83 (этот показатель был зафиксирован над Великими озерами в 1982 году), а для Европы — рН 2,4. Такой дождь, больше напоминающий столовый уксус, выпал в шотландском городке Питлохри в 1974 году.

По мнению ученых, мощнейшие кислотные дожди прошли на нашей планете после столкновения с астероидом, предположительно положившим конец эпохе динозавров.

В начале истории Земли, считают исследователи, содержание углекислого газа в атмосфере в 10 000 раз превышало современные показатели — об этом свидетельствует состав скальных отложений. Постоянные кислотные дожди вкупе с парниковым эффектом создавали условия, способные растворить камни, отметил участник исследования Джон Велли.

Что касается дня сегодняшнего, то большую часть оксидов серы и азоты выпускают электростанции, транспортные средства и нефтеперерабатывающие заводы. Электрогенераторы продуцируют в атмосферу две трети диоксида серы и четвертую часть оксида азота. Смешиваясь с водой, оксиды превращаются в растворы кислот и выпадают на землю.

Свой вклад вносят вулканы в период активности, молнии и грозовые разряды, а также естественные процессы разложения органических останков.

Кислотные дожди вредны для всей окружающей среды — они поражают не только растения, но и постройки, повреждают памятники архитектуры. Они смывают защитную пленку с листьев деревьев и препятствуют их росту. Также такие осадки могут изменить состав почвы и загрязнить водоемы, делая их непригодными для жизни. Так, большинство рыб не могут выжить при рН воды ниже 5. Когда этот показатель опускается до 4, водоем признают мертвым. Кроме того, кислотные дожди разрушают объекты из известняка или мрамора, к примеру, надгробия.

Единственная действенная мера борьбы с таким явлением, как кислотные дожди — ограничение вредных выбросов в атмосферу, использование альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер, считают ученые. Шаги в этом направлении предпринимаются, но эффект пока не настолько всеобъемлющ, чтобы в корне изменить ситуацию.

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