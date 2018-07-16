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Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице в понедельник
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Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице в понедельник 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«Тропические» ливни ожидаются во второй половине дня.
В понедельник, 16 июля, может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Дождь ожидается во второй половине дня.
Москве продолжался «тропические» ливни. Во второй половине дня возможны грозы и град, ветер будет достигать 12-17 метров в секунду. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Температура останется высокой, до 30 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ранее сообщалось, что в течение недели погода станет прохладнее. Со среды температура понизится до 23-26 градусов. Всю неделю ожидаются кратковременные дожди, по прогнозам синоптиков, выпадет до 40 процентов месячной нормы.
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