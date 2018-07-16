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На этой неделе в Самарской области ожидаются грозы и сильный ветер
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На этой неделе в Самарской области ожидаются грозы и сильный ветер 

Волга Ньюс 49 минут назад
В понедельник, 16 июля, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 29… 34°C. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый.
Во вторник, 17 июля, ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 18… 23°C. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный, местами сильный дождь, гроза. Воздух прогреется от 24 до 29°C. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
В среду, 18 июля, ночью в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха составит 15… 20°C. Днем в большинстве районов также пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град. Столбик термометра поднимется от 25 до 30°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
Такие же погодные условия ожидаются в четверг, 19 июля.
Волга Ньюс: последние новости
В среду в Самарской области ожидается гроза и порывистый ветер В выходные температура воздуха поднимется до 34 °C Синоптики зафиксировали засуху в несколько районах Самарской области
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