В Нижневартовском районе установится чрезвычайная пожарная опасность

В период с 16 по 20 июля, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Нижневартовского района установится чрезвычайная пожарная опасность.

5 класс пожарной опасности означает высокий риск возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов из-за условий погоды.

В Нижневартовском районе установилась жаркая сухая погода. Столбик термометра днем в течение указанного периода будет подниматься выше 27 градусов по Цельсию. В четверг в Нижневартовске возможен дождь.

Отметим, что с начала года на территории Югры зарегистрировано 77 очагов природных пожаров, из которых 57 возникли из-за грозы, остальные — дело рук человека. Ежедневно леса округа мониторят из космоса и с помощью авиации. Возгорания успешно ликвидируют на начальных этапах.