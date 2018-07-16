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В Нижневартовском районе установится чрезвычайная пожарная опасность
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В Нижневартовском районе установится чрезвычайная пожарная опасность 

АиФ Югра 49 минут назад
Фото: АиФ Югра
В период с 16 по 20 июля, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Нижневартовского района установится чрезвычайная пожарная опасность.
5 класс пожарной опасности означает высокий риск возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов из-за условий погоды.
В Нижневартовском районе установилась жаркая сухая погода. Столбик термометра днем в течение указанного периода будет подниматься выше 27 градусов по Цельсию. В четверг в Нижневартовске возможен дождь.
Отметим, что с начала года на территории Югры зарегистрировано 77 очагов природных пожаров, из которых 57 возникли из-за грозы, остальные — дело рук человека. Ежедневно леса округа мониторят из космоса и с помощью авиации. Возгорания успешно ликвидируют на начальных этапах.
Как отмечает пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре, по состоянию на 06.00 16.07.2018 на территории ХМАО-Югры действует один природный пожар в Сургутском районе (Тайлаковское участковое лесничество). Там горят хвойные насаждения на территории 5,00 га.
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