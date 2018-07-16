В Саратовской области падает рождаемость, а детсады нуждаются в капремонте 

Во всех регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в 2017 году году упала рождаемость. Причем эта тенденция происходит третий год подряд. По числу родившихся в ПФО Саратовская область заняла шестое место — с 23 тысячами младенцев, что на 15% ниже уровня 2016 года. Чуть меньше падение рождаемости зафиксировано в Башкирии и Нижегородской области — минус 13%, в Пензенской области и Мордовии — минус 14%.
По количество детских садов Саратовская область занимает шестое место в ПФО — всего их 836. В лидерах находятся Татарстан — 1814 единиц, на втором месте Башкортостан — 1370, на третьем Нижегородская область — 1187. По числу детсадов, требующих капитального ремонта, Саратовская область занимает второе место с 53 единицами. Впереди только с большим отрывом Татарстан, где нуждаются в капремонте 558 детсадов, сообщает «Реальное время».