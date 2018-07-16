Понедельник может стать самым жарким днем в Московском регионе с начала лета

Понедельник, 16 июля, может стать самым жарким днем с начала лета, синоптики прогнозируют плюс 31 градус, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России

«Сегодня максимум 31 градус, по прогнозам этот день может стать самым жарким с начала лета, но это только предварительные прогнозы», — сказал собеседник агентства.