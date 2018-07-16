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Понедельник может стать самым жарким днем в Московском регионе с начала лета
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Понедельник может стать самым жарким днем в Московском регионе с начала лета 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Понедельник, 16 июля, может стать самым жарким днем с начала лета, синоптики прогнозируют плюс 31 градус, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.
«Сегодня максимум 31 градус, по прогнозам этот день может стать самым жарким с начала лета, но это только предварительные прогнозы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил что в воскресенье столбики термометров в Москве показывали 28,7 градуса жары. До этого самый теплым днем в Москве было 30 июня, тогда воздух прогрелся до плюс 30,6 градуса.
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