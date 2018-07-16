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Жителям Москвы и Подмосковья обещают жару до 30 градусов 16 июля
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Жителям Москвы и Подмосковья обещают жару до 30 градусов 16 июля 

ИД «Собеседник» 16 июля 2018
Как передает портал «Метеоновости», характер погоды в столичном регионе сохранится: будет жарко, но при этом возможны мощные дожди.
«Местами пройдут локальные ливни, грозы, возможен град. При северо-восточном умеренном ветре, порывы которого при грозе могут достигать 12 — 17 метров в секунду, температура воздуха повысится до отметок 28 — 30 градусов в Москве и от 25 до 30 — по области», — говорится в сообщении синоптиков.
В воздухе из-за высокой температуры будет недоставать кислорода, что может негативно сказаться на самочувствии людей: «Такая погода плохо переносится людьми с сосудистыми нарушениями, прежде всего перенесшими сосудистые катастрофы, а также гипотониками, гипертониками, людьми, страдающими хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями. Тяжело в такую погоду пожилым людям и детям».
ИД «Собеседник»: последние новости
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