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Летняя жара начнет спадать в столице, со среды начнутся дожди
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Летняя жара начнет спадать в столице, со среды начнутся дожди 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
Жара около 30 градусов продержится в столице только в понедельник, начиная со среды, температура воздуха снизится до 23-26 градусов. Вероятность локальных дождей сохранится до конца недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Сегодня будет еще жарко, примерно до 30 градусов, по области до 31 градуса. Во вторник уже станет немного прохладнее, на 2-3 градуса. Начиная со среды, температура понизится уже существенно, но все равно останется выше климатической нормы: плюс 23-26 градусов в столице, по области от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы плюс 17-20 градусов в столице, по Подмосковью — 15-20 градусов.
В течение всей недели в столице ожидаются кратковременные дожди, преимущественно, во второй половине дня и в начале ночи.
Температурный фон будет выше климатической нормы. Без дождей, пожалуй, не обойдется ни одного дня, хотя пройдут они не везде, то есть дожди будут носить локальный характер. Это комфортные, летние дожди, которые не принесут никаких неприятностей.
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