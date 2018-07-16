«Праздник закончился»: в день закрытия ЧМ-2018 под «Волгоград-Ареной» размыло насыпь и дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

Под стадионом «Волгоград-Арена» 15 июля, в день закрытия

чемпионата мира

по футболу — 2018 обвалилась земля, а дорогу к стадиону размыло водой. Из-за продолжительных ливней в городе введен режим ЧС.

На видео, размещенных в Сети очевидцами, видно, как грязевые потоки текут по дороге, называемой Нулевой продольной. Один из насыпных склонов под стадионом осыпался, его продолжает размывать водой. О введении режима чрезвычайной ситуации в Волгограде из-за сильных ливней сообщается на сайте

городской администрации.

Как пишет

"Комсомольская правда" , днем 15 июля на город обрушился сильный ливень со шквалистым ветром и грозой. По данным метеорологов, за два часа выпало полторы месячной нормы осадков. Кроме дороги к стадиону были разрушены и другие трассы, в некоторых домах отключалось электричество, автомобили в низинах полностью затопило водой, местным жителям пришлось переходить улицы вброд.

"Праздник закончился, и сказочное королевство начало разваливаться. Вполне ожидаемая ситуация на «Волгоград-Арена», — комментируют произошедшее в соцсетях.