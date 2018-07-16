«Праздник закончился»: в день закрытия ЧМ-2018 под «Волгоград-Ареной» размыло насыпь и дорогу (ФОТО, ВИДЕО) 

Под стадионом «Волгоград-Арена» 15 июля, в день закрытия
чемпионата мира
по футболу — 2018 обвалилась земля, а дорогу к стадиону размыло водой. Из-за продолжительных ливней в городе введен режим ЧС.
На видео, размещенных в Сети очевидцами, видно, как грязевые потоки текут по дороге, называемой Нулевой продольной. Один из насыпных склонов под стадионом осыпался, его продолжает размывать водой. О введении режима чрезвычайной ситуации в Волгограде из-за сильных ливней сообщается на сайте
городской администрации.
Как пишет
"Комсомольская правда", днем 15 июля на город обрушился сильный ливень со шквалистым ветром и грозой. По данным метеорологов, за два часа выпало полторы месячной нормы осадков. Кроме дороги к стадиону были разрушены и другие трассы, в некоторых домах отключалось электричество, автомобили в низинах полностью затопило водой, местным жителям пришлось переходить улицы вброд.
"Праздник закончился, и сказочное королевство начало разваливаться. Вполне ожидаемая ситуация на «Волгоград-Арена», — комментируют произошедшее в соцсетях.
Стадион «Волгоград Арена» был построен к ЧМ-2018. Стоимость его возведения составила почти 16,5 миллиардов рублей. На стадионе, который вмещает 45 тысяч зрителей, прошло четыре игры чемпионата мира: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1), Япония — Польша (0:1). В дальнейшем на арене планирует выступать клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор», отмечал ТАСС со ссылкой на директора стадиона Евгения Сусликова. Уже 22 июля «Ротор» должен принять владивостокский «Луч-Энергию».