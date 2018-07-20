Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области

Очень сильные дожди, ливни и грозы придут 21 — 22 июля в Иркутскую область . Как сообщает Иркутское УГМС, утром в субботу при прояснении будет туман, а в течение дня — дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +12, +17, в пониженных формах рельефа +5, +10, днём +13, +18, при уменьшении облачности +20, +25. В Иркутске в этот день будет облачно и дождливо. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +14, +16, днём +16, +18.

В воскресенье в Прианагарье также ожидаются дожди и грозы, ночью в северо-восточных районах сильные дожди, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, ночью порывы 11-16 м/с, днем при грозах 8-13 м/с. Температура ночью +10, +15, при прояснении +3, +8, днём +20, +25, при увеличении облачности +13, +18, в Катангском и северо-восточных районах +12, +17, местами до +7.