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Ливневые дожди и грозы прогнозируются в ряде райнов Иркутской области
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Ливневые дожди и грозы прогнозируются в ряде райнов Иркутской области 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля местами по  области ожидаются ливневые дожди, грозы, днём град, при грозах
северо-западный ветер 12-17 м/с.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на  необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты
рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии,
установив систему молниезащиты, и напоминают о правилах поведения при  неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся грозы.
При приближении грозы лучше воздержаться
от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и  двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше
отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.
Если гроза застала Вас на улице — не  прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше
вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в  административном или жилом здании, в магазине.
Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу.
Если гроза застала Вас в автомобиле,
переждите ее в транспортном средстве. Если Вы застигнуты грозой на  велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в  безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию.
17-18 июля местами, 19 июля в большинстве районов области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
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