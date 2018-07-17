Ливневые дожди и грозы прогнозируются в ряде райнов Иркутской области

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, днём град, при грозах

северо-западный ветер 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты

рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии,

установив систему молниезащиты, и напоминают о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся грозы.

При приближении грозы лучше воздержаться

от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше

отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.

Если гроза застала Вас на улице — не прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше

вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине.

Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу.

Если гроза застала Вас в автомобиле,

переждите ее в транспортном средстве. Если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию.

17-18 июля местами, 19 июля в большинстве районов области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.