Жара и гроза: синоптики рассказали, какие сюрпризы самарцам приготовила погода

В начале недели возможны дожди и грозы

Первая половина недели в Самаре будет умеренно жаркой. Сильнее всего воздух прогреется в понедельник, 16 июля. Столбики термометров поднимутся до +29…+34 градусов. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть восточный, 5–10 метров в секунду. Возможны дождь и гроза.

— Начиная с 17 июля жара немного спадёт. Температура воздуха во вторник и среду составит +23…+28 градусов. Будет дуть несильный юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, — рассказали самарские синоптики.