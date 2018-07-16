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Жара и гроза: синоптики рассказали, какие сюрпризы самарцам приготовила погода
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Жара и гроза: синоптики рассказали, какие сюрпризы самарцам приготовила погода 

63.ru 53 минуты назад
Фото: 63.ru
В начале недели возможны дожди и грозы
Первая половина недели в Самаре будет умеренно жаркой. Сильнее всего воздух прогреется в понедельник, 16 июля. Столбики термометров поднимутся до +29…+34 градусов. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
Ветер будет дуть восточный, 5–10 метров в секунду. Возможны дождь и гроза.
— Начиная с 17 июля жара немного спадёт. Температура воздуха во вторник и среду составит +23…+28 градусов. Будет дуть несильный юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, — рассказали самарские синоптики.
Во вторник, 17 июля, в Самарской области будет переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, небольшая гроза. А вот в ночь на среду, 18 июля, в большинстве районов губернии пройдут дожди и грозы. Высокая вероятность грозы также сохранится днём.
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