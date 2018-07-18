В Волгограде сняли режим ЧС, введенный из-за дождей

В городе в связи со стабилизацией погодной обстановки сняли режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к настоящему моменту вся городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. «К примеру, восстановлено движение на рокадной дороге и возобновлена в полном объеме работа скоростного трамвая», — отметили в горадминистрации.

В течение первых суток специалисты устранили последствия размытия грунта на трамвайных путях в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах. Было запущено движение трамваев №3 и 4 в Советский район, восстановлено движение в подземной части СТ. В течение следующего дня приведено в порядок трамвайное полотно в Тракторозаводском районе, по укороченному временному маршруту «Монолит»- «ВГТЗ» был пущен электротранспорт. После успешного отвода воды и очистке от грунтовых наносов трамвайного полотна в тоннеле в Краснооктябрьском районе 18 июля движение на линии скоростного электротранспорта полностью возобновлено.

Городские службы круглосуточно устраняли последствия ливня. Объем осадков, выпавших в городе только в течение первых часов 15 июля, превысил двухмесячную норму.