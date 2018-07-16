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В Волгограде из-за дождя на линии СТ работают восстановительные бригады
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В Волгограде из-за дождя на линии СТ работают восстановительные бригады 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В связи с непрекращающимся ливнем на линии скоростного трамвая вдвое увеличили количество восстановительных бригад утром 16 июля в Волгограде. Специалисты трудятся, чтобы восстановить движение электротранспорта в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время четыре восстановительные бригады работают в непрерывном режиме. Большая часть работ была выполнена еще ночью, однако в связи с усилением дождя на некоторых участках специалисты продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта.
Отметим, работа трамваев в подземной части города была возобновлена накануне вечером — электротранспорт курсирует по укороченному маршруту в границах станций «Европа Сити Молл» — «Ельшанка».
16 июля с 06.00 по дублирующему троллейбусному маршруту №12 пущены дополнительные единицы подвижного состава. На этом маршруте принимаются билеты скоростного трамвая.
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