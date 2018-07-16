В Волгограде из-за дождя на линии СТ работают восстановительные бригады

В связи с непрекращающимся ливнем на линии скоростного трамвая вдвое увеличили количество восстановительных бригад утром 16 июля в Волгограде . Специалисты трудятся, чтобы восстановить движение электротранспорта в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время четыре восстановительные бригады работают в непрерывном режиме. Большая часть работ была выполнена еще ночью, однако в связи с усилением дождя на некоторых участках специалисты продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта.

Отметим, работа трамваев в подземной части города была возобновлена накануне вечером — электротранспорт курсирует по укороченному маршруту в границах станций «Европа Сити Молл» — «Ельшанка».

16 июля с 06.00 по дублирующему троллейбусному маршруту №12 пущены дополнительные единицы подвижного состава. На этом маршруте принимаются билеты скоростного трамвая.