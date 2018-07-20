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На рокадной дороге в Волгограде изменили схему движения
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На рокадной дороге в Волгограде изменили схему движения 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Нулевую продольную перекрыли в Волгограде от улицы маршала Крылова до 7-й Гвардейской утром 20 июля.
Как сообщает пресс-служба мэрии, введение ограничения движения авто связано с проведением очередного этапа работ на склоне около стадиона с использованием крупногабаритной техники. Ранее на данном участке было введено сужение проезжей части до двух полос.
Напомним, рокадная дорога уже ранее успела пострадать из-за ливней. 15 июля из-за непрекращающихся дождей со склона у стадиона на проезжую часть на Нулевой продольной сполз грунт и полилась вода, из-за чего автомобили попали в «ловушку».
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде объявили штормовое предупреждение из-за дождя «Волгоград Арена» и рокадная дорога пострадали от ливней МЧС: В Волгоградской области ожидаются дожди, град и шквалистый ветер
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