Выдохнем с облегчением: в Екатеринбург снова придет спокойная и теплая погода

После недели проливных дождей, гроз и ежедневных штормовых предупреждений от МЧС Екатеринбург снова вернулось жаркое лето. Синоптики Гидрометцентра России обещают, что температура воздуха не будет опускаться ниже +26, недельный максимум составит +28 и временами даже +30 градусов. Ночью тоже будет тепло от +15 до +16, а в ночь со среды на четверг температура составит +18 градусов.

Осадки ожидаются только в среду, 18 июля, и четверг, 19 июля. Причем в середине недели солнце спрячется за тучи, и весь день будет пасмурно и дождливо.

В отличие от прошлой недели, в ближайшие дни будет стоять безветренная погода.

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