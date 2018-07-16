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Выдохнем с облегчением: в Екатеринбург снова придет спокойная и теплая погода
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Трамп нашел причину плохих отношений с Россией

Выдохнем с облегчением: в Екатеринбург снова придет спокойная и теплая погода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После недели проливных дождей, гроз и ежедневных штормовых предупреждений от МЧС в Екатеринбург снова вернулось жаркое лето. Синоптики Гидрометцентра России обещают, что температура воздуха не будет опускаться ниже +26, недельный максимум составит +28 и временами даже +30 градусов. Ночью тоже будет тепло от +15 до +16, а в ночь со среды на четверг температура составит +18 градусов.
Осадки ожидаются только в среду, 18 июля, и четверг, 19 июля. Причем в середине недели солнце спрячется за тучи, и весь день будет пасмурно и дождливо.
В отличие от прошлой недели, в ближайшие дни будет стоять безветренная погода.
Фото: pixabay.com
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