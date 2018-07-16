В Орске из-за дождя в луже застрял автобус с пассажирами

Орске из-за дождя возникли проблемы с проездом транспорта в поселке Победа.

В районе хлебокомбината из-за большой лужи заглохли несколько автомобилей, а пешеходам приходилось переходить дорогу через железнодорожные пути. Также в водном плену оказался автобус с пассажирами. Орчане около часа ожидали помощь, сообщает Орск.ру.