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В Орске из-за дождя в луже застрял автобус с пассажирами
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В Орске из-за дождя в луже застрял автобус с пассажирами 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске из-за дождя возникли проблемы с проездом транспорта в поселке Победа.
В районе хлебокомбината из-за большой лужи заглохли несколько автомобилей, а пешеходам приходилось переходить дорогу через железнодорожные пути. Также в водном плену оказался автобус с пассажирами. Орчане около часа ожидали помощь, сообщает Орск.ру.
Кстати, из-за обильных осадков проблемы возникли не только в Орске. Так, в Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации из-за обильных дождей. На одной из центральных улиц было приостановлено транспортное движение из-за подтопления.
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