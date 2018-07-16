В Прикамье всю неделю будет тёплая погода без сильной жары

Погода в Прикамье на этой неделе сохранится сухой и тёплой.

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, с 16 по 22 июля в Пермском крае не будет сильной жары. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 2-3° по югу края и на 4° по северу.

Осадков в регионе почти не ожидается.

«Дожди будут иметь лишь локальный характер и пройдут не повсеместно. В отдельных районах (в том числе, возможно, и в Перми ) осадков на этой неделе не будет вовсе», — сообщил инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов

17 июля дожди с грозами возможны на севере края. В остальных территориях Прикамья будет малооблачно и без осадков. Вторник станет самым жарким днём на этой неделе. Температура воздуха поднимется до 26-29 градусов. В краевой столице прогнозируется до +28°.

18 июля грозы возможны на севере и юге региона, а также в краевой столице. На основной территории края температура останется прежней, на севере похолодает до +22… +24°.

С четверга, 19 июля, температура воздуха в Прикамье незначительно понизится. Погода будет малооблачной, без осадков. В Перми воздух прогреется до +25°. В конце недели возможно повышение температуры воздуха по всему Прикамью.