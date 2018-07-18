Ветреная погода стала причиной появления шелкопряда в Томске

ТОМСК , 18 июля. / ТАСС /. Экологи отмечают нашествие шелкопряда в Томске, причем до этого года вредитель никогда не появлялся в густонаселенном областном центре, предположительная причина — ветреная погода, совпавшая с вылуплением бабочек из коконов. Об этом ТАСС сообщил в среду директор центра защиты леса Томской области Александр Чемоданов.

"Бабочки шелкопряда достаточно массивные и потому летают плохо. Они просто поднимаются немного, их подхватывает ветер и переносит. Сейчас так совпало — лет бабочек и сильный порывистый ветер. Таким образом они могут переноситься на 10-20 километров от места где обитают. Так они попали в Томск", — сказал Чемоданов. По информации томского Гидрометцентра, в Томске установилась уже полторы недели ветряная погода без осадков, скорость ветра при порывах превышала 10 метров в секунду.

По его словам, сейчас шелкопряд находится в фазе бабочки, у него даже нет рта когда он вылупляется из коконов. И главная его задача — отложить яйца. Есть ли риск для городских деревьев, можно будет сказать лишь после того, как вылупятся гусеницы шелкопряда. По подсчетам экспертов, это может произойти в начале августа. Тогда нужно будет наблюдать за хвойными насаждениями, и в том случае, если обнаружится большая численность гусениц, принимать меры.

Как в свою очередь пояснил агентству представитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, такого нашествия сибирского шелкопряда в Томске ранее не наблюдалось. В настоящее время власти ведут консультации с экспертами, в том числе из центра защиты леса.

Ранее сообщалось, что с 2017 года в ряде сибирских территорий ведется активная борьба с шелкопрядом, в прошлом году в Томской области даже вводился режим ЧС. В 2018 году в регионе планируется обработать от 400 до 500 тысяч га., где зафиксированы 170 очагов заражения. На эти цели направлено 158 млн рублей. По данным Рослесхоза, в Красноярском крае , Томской, Иркутской, Кемеровской и Челябинской областях зараженные территории на начало этого года занимают более 500 тыс. га.

Пандемия сибирского шелкопряда

Резкое увеличение популяции сибирского шелкопряда привело в 2017 году к чрезвычайной ситуации федерального масштаба, вспышка приобрела пандемический характер. Мониторинг выявил резкое увеличение до 1,4 млн га площади очагов, в том числе в насаждениях Красноярского края (887,7 тыс. га) и Томской области (474,8 тыс. га). Это сопоставимо с годовым объемом лесозаготовки: в 2015 году — 936 тыс. га, в 2014 году — 781,1 тыс. га. Специалисты Рослесхоза отмечали, что насекомое стало резко плодиться (двухлетний цикл генерации сменился однолетним) из-за экстремально высоких температур и периодов длительного отсутствия осадков в 2014-2016 гг.

Нынешняя пандемия для регионов стала первым массовым нашествием за последние 20 лет. Обычно она случается раз в 30-40 лет.