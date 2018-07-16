Похолодание и дожди прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде 18 июля

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Температура воздуха составит +27.. +28 днем и +20.. +21 ночью в понедельник, 16 июля. Скорость северо-восточного ветра будет равна 2,9 м/с, влажность воздуха — 62%. Без осадков, атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

Воздух прогреется до +26.. =26 в дневные часы и +19.. +21 ночью во вторник, 17 июля. Скорость восточного ветра составит 5,2 м/с, влажность воздуха — 55%. Днем возможен небольшой дождь, атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба.

Столбики термометров опустятся до +21.. +22 днем и +18.. +19 ночью в среду, 18 июля. Скорость северо-восточного ветра составит 5 м/с, влажность воздуха повысится до 82%. Весь день ожидается дождь, атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

Дождь прогнозируется весь день в четверг, 19 июля. Днем до +25, ночью до +19. Скорость восточного ветра составит 2 м/с, влажность воздуха — 48%, атмосферное давление — 748 мм ртутного столба.

Температура воздуха составит +24.. +26 днем и +17.. +19 ночью в пятницу, 20 июля. Скорость восточного ветра по-прежнему будет 2 м/с, влажность воздуха — 67%. Днем вероятны осадки в виде небольшого дождя, атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба.