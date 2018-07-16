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На рабочей неделе в Воронежской области немного похолодает
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На рабочей неделе в Воронежской области немного похолодает 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Ожидаются дожди и грозы. В начале новой рабочей недели в Воронежскую область придёт незначительное похолодание — уже в понедельник столбики термометров не поднимутся выше +27 градусов. Ожидаются дожди и грозы. Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 16 июля, в регионе облачно с прояснениями, умеренные, а в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Температура днём до +27 градусов. В Воронеже сильный дождь и гроза, температура днём до +24 градусов. Спасатели даже сделали предупреждение из-за непогоды. Во вторник, 17 июля, немного потеплеет. Однако ожидаются небольшие осадки ночью, а днём умеренные, местами сильные дожди и грозы. В Воронеже ночью до +20, днём до +26, в районах области ночью от 14 до 19 градусов, днём — от 25 до 30 градусов. В среду, 18 июля, переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Ночью в Воронеже градусники покажут до +20, днём уже до +28, в районах области столбики термометров ночью поднимутся до +20, днём до +31. Четверг и пятница, 19 и 20 июля, будут такими же тёплыми, правда дожди и грозы всё равно сохранятся. Ночью градусники покажут 17-18 градусов, днём +28 градусов. Дарья Крымова
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