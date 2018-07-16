На затопленный Волгоград прольется новая «партия» дождей

Сильный дождь, обрушившийся на Волгоград вчера днем, будет подтапливать город и в начале новой недели.

Термометры покажут всего +26 °С — Осадки ожидаются утром и днем, — уточнили в региональном центре по Гидрометеорологии. — Временами на город будет налетать гроза и сильный ветер со скоростью до 18 м/с. После затяжного ливня город будет встречать неделю не с 40-градусной жарой, а с вполне приятно температурой +26 °С.

Уже не такие глобальные и страшные городу дожди будут напоминать о себе до среды — волгоградские синоптики ждут осадков и в городе, и в районах области.

— К середине недели воздух прогреется до 33 градусов. Ночью в самых северных районах Волгоградской области похолодает до +13 °С.

Накануне на Волгоград обрушился мощный ливень, который в одночасье затопил главные магистрали города, нарушил работу торгово-развлекательных центров и общественного транспорта, подмыл репутацию волгоградского стадиона. Хронику большого потопа, ставшего головной болью для пешеходов, автомобилистов и коммунальщиков, читайте в нашей онлайн-трансляции.