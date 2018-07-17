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На Волгоград прольется последний сильный дождь
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На Волгоград прольется последний сильный дождь 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградские синоптики обещают, что сегодня на Волгоград обрушатся последние ливни, на смену которым придут кратковременные дожди с грозами и ветром.
Волгоград еще несколько дней поживет без утомляющей жары
— Ночью сильные осадки заливали не только Волгоград, но и всю область, — прокомментировали в региональном центре по гидрометеорологии. — Днем их напор заметно стихнет — при температуре 25 — 30 градусов город смочит небольшим дождем и обдует ветром со скоростью до 20 м/с.
Дожди, заявившиеся в город еще на выходных, не отступят от него до конца недели. И хотя температура начнет приближаться к привычным отметкам, регион еще немного подышит прохладным воздухом после легких осадков.
— Кратковременные дожди, грозы и ветер — типичный прогноз для этой недели, — добавили волгоградские метеорологи. — К четвергу температура воздуха подрастет до +33. 40 — градусного пекла горожанам можно пока не бояться.
По словам волгоградского климатолога Анатолия Судакова, в выходные фронт — окклюзия спустил на город полторы месячные нормы осадков. Дождливая и прохладная погода, уверен специалист, продержится три — четыре дня.
v1.ru: последние новости
Климатолог: «Волгоград будет заливать дождями еще несколько дней» Из-за мощного ливня в Волгограде объявили чрезвычайную ситуацию Дожди и солнце: Волгорад вновь разогреется до 38 градусов
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