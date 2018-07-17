Роспотребнадзор запретил жителям Калмыкии купаться в местных водоемах

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Роспотребнадзор запретил жителям Калмыкии купаться в местных водоемах из-за несоответствия воды в них гигиеническим нормам, сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального Роспотребнадзора Джангар Санджиев. По его словам, купание в реке Элистинка, прудах Заячий и Колонский в Элисте (столица Калмыкии) может вызвать кишечные инфекции.

"У нас в водоемах (реке Элистинка, прудах Заячий и Колонский) обнаружен холерный вибрион без токсигенного штамма — холеру вызвать он не может, но заболеть легкими кишечными инфекциями можно, поэтому, естественно, купаться не разрешено. Мы постоянно мониторим ситуацию, заболеваемость кишечными инфекциями пока на обычном уровне, без превышений, заболеваний холерой не выявлено", — сказал Санджиев.

По информации республиканского Роспотребнадзора, мониторинг качества воды всего был проведен в 23 водоемах. Анализ показал, что купаться в них также небезопасно для здоровья.

"В Калмыкии мало водных объектов, при этом в последние годы уровень воды летом в них очень низкий: где-то пруды пересыхают, где-то вода начинает цвести, где-то сильная загрязненность. Из-за неблагоприятной обстановки в республике уже несколько лет подряд вводятся ограничения на купание в водоемах", — добавил Санджиев.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии установилась жаркая погода, в отдельные дни температура воздуха поднималась выше 40 градусов, в некоторых районах из-за аномальной жары и засухи был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Элисте находится всего один водоем, где обычно отдыхают и купаются местные жители — это пруд Колонский. По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в Калмыкии немного снизится и не превысит 35 градусов, также возможны кратковременные небольшие дожди.